LIVE – Livorno-Como 1-0, Serie C 2020/2021: girone A (DIRETTA) (Di domenica 18 aprile 2021) La DIRETTA LIVE di Livorno-Como, match valevole per la trentaseiesima giornata del girone A di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da due vittorie nelle ultime tre gare, vogliono continuare la Serie positiva per provare a salvarsi; i lombardi, dal canto loro, arrivano dalla sconfitta contro l’Olbia ed hanno bisogno di rialzare subito la testa per restare in vetta. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 18 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Livorno (3-5-2): Neri; Sosa, Blondett, Gemignani; Di Giovanni, Bussaglia, Castellano, Mazzarani, Parisi; Dubickas, Braken.Allenatore: ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Ladi, match valevole per la trentaseiesima giornata delA di. I padroni di casa, reduci da due vittorie nelle ultime tre gare, vogliono continuare lapositiva per provare a salvarsi; i lombardi, dal canto loro, arrivano dalla sconfitta contro l’Olbia ed hanno bisogno di rialzare subito la testa per restare in vetta. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 18 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(3-5-2): Neri; Sosa, Blondett, Gemignani; Di Giovanni, Bussaglia, Castellano, Mazzarani, Parisi; Dubickas, Braken.Allenatore: ...

Advertising

Italpress : RT @ToscanaBXL: @ToscanaBXL #Digitalizzazione al centro della programmazione 2021/27 per far crescere l'UE in uno dei settori strategici de… - We_Pesaro : RT @VivaTicket: Da Febbraio 2022 #Caparezza torna live nei Palasport con EXUVIA TOUR! #JESOLO #MANTOVA #FIRENZE #LIVORNO #PESARO #BOLO… - VivaTicket : Da Febbraio 2022 #Caparezza torna live nei Palasport con EXUVIA TOUR! #JESOLO #MANTOVA #FIRENZE #LIVORNO… - ToscanaBXL : @ToscanaBXL #Digitalizzazione al centro della programmazione 2021/27 per far crescere l'UE in uno dei settori strat… - ToscanaBXL : @pc_maritime ci ricorda che anche il problema dell'erosione costiera è al centro di alcuni programmi che finanziano… -