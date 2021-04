La vittoria del Cagliari mette pressione alle avversarie. Oggi attese le risposte di Torino e Benevento (Di domenica 18 aprile 2021) La vittoria al fotofinish del Cagliari di ieri contro il Parma ha dato un segnale importante per la lotta salvezza. Con i tre punti i sardi hanno inguagliato i ducali fermi a 20 punti. Il Cagliari è salito a quota 25, a -2 dal Torino che ha però due partite da recuperare, il match delle 18 contro la Roma in casa e quella famosa contro la Lazio. I granata dovranno cercare di non perdere troppi punti per ritrovarsi i rossoblu alle calcagne. Non può dormire sonni tranquilli neanche il Benevento di Pippo Inzaghi che Oggi sarà di scena all’Olimpico contro la Roma. Il Benevento è quota 30 e 5 lunghezze non sono certamente sufficienti a 7 giornate dalla fine del campionato. Ieri la Fiorentina ha perso contro il Sassuolo ed è già risucchiata in questa lotta ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 aprile 2021) Laal fotofinish deldi ieri contro il Parma ha dato un segnale importante per la lotta salvezza. Con i tre punti i sardi hanno inguagliato i ducali fermi a 20 punti. Ilè salito a quota 25, a -2 dalche ha però due partite da recuperare, il match delle 18 contro la Roma in casa e quella famosa contro la Lazio. I granata dovranno cercare di non perdere troppi punti per ritrovarsi i rossoblucalcagne. Non può dormire sonni tranquilli neanche ildi Pippo Inzaghi chesarà di scena all’Olimpico contro la Roma. Ilè quota 30 e 5 lunghezze non sono certamente sufficienti a 7 giornate dalla fine del campionato. Ieri la Fiorentina ha perso contro il Sassuolo ed è già risucchiata in questa lotta ...

Advertising

matteosalvinimi : ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riaper… - stanzaselvaggia : Si era parlato di vittoria sul Covid, miracolo indiano, armi segrete e immunità di gregge. Invece l’India rischia d… - Eurosport_IT : Una VITTORIA cercata, voluta, meritata! ???? Le nostre ragazze del RUGBY tengono alto il tricolore in terra scozzese… - Etu86167152 : RT @Federugby: ?? Gli highlights della vittoria delle Azzurre sulla Scozia allo Scotstoun Stadium, nel terzo turno del @Womens6Nations 2021… - Ewavolpones84 : RT @CheHardship: Cioè, riapertura ristoranti solo all aperto, coprifuoco alle 22:00, pass vaccinale e qualcuno osa definirla vittoria del p… -

Ultime Notizie dalla rete : vittoria del DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA VITERBESE/ Streaming tv: pochi i precedenti del match Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote una vincita che ammonta a 2,60 volte quanto messo sul piatto; l'ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, vale 2,95 volte la ...

Milan - Genoa 1 - 1 Segui la diretta: Rebic manca il 2 a 1 da pochi passi Lunch - match della domenica a San Siro tra Milan e Genoa. La squadra di Pioli viene da una vittoria convincente a Parma, dove ha trovato i tre punti grazie ai gol di Leao, Rebic e Kessiè. I ...del ...

Calcio: Semplici 'vittoria del carattere, continuiamo così' Agenzia ANSA Gubbio, Torrente: "Battere il Mantova per puntare ai playoff" Consueto appuntamento in conferenza stampa per Vincenzo Torrente, allenatore del Gubbio, per presentare la prossima sfida rossoblu: "Ci aspetta una partita difficile contro una squadra di valore e in.

Basket, Serie A 2021: Sassari sbanca Brescia e mette nel mirino Venezia Netta e meritata vittoria per il Banco di Sardegna Sassari nel match di ... Porta il nome di Marco Spissu l’avvio fantastico di Sassari, che sorprende Brescia con due triple del proprio capitano, cui ...

Il segno 1 che identifica ladei padroni di casa porta in dote una vincita che ammonta a 2,60 volte quanto messo sul piatto; l'ipotesipareggio, regolata dal segno X, vale 2,95 volte la ...Lunch - match della domenica a San Siro tra Milan e Genoa. La squadra di Pioli viene da unaconvincente a Parma, dove ha trovato i tre punti grazie ai gol di Leao, Rebic e Kessiè. I ......Consueto appuntamento in conferenza stampa per Vincenzo Torrente, allenatore del Gubbio, per presentare la prossima sfida rossoblu: "Ci aspetta una partita difficile contro una squadra di valore e in.Netta e meritata vittoria per il Banco di Sardegna Sassari nel match di ... Porta il nome di Marco Spissu l’avvio fantastico di Sassari, che sorprende Brescia con due triple del proprio capitano, cui ...