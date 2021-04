Helen McCrory | Tom Felton e Jason Isaacs ricordano la co-star di Harry Potter

(Di domenica 18 aprile 2021) Gli attori diToma pochi giorni dalla sua scomparsa: 'La migliore attrice che io abbia mai visto'. Gli interpreti della famiglia Malfoy in, Tom, hanno voluto rendere tributo alla collega, il volto di Narcissa Malfoy, recentemente scomparsa all'età di 52 anni a causa di un tumore. Saranno stati una famiglia di fatto solo sullo schermo, ma l'affetto che li legava andava ben oltre l'obiettivo della cinepresa. Tomsui social ...

Il mondo del Cinema è scosso dalla notizia della prematura scomparsa di, la Polly Gray di "Peaky Blinders", serie targata Netflix. L'attrice è morta nella sua casa di Londra a causa di un tumore contro il quale combatteva da tempo. Aveva 52 anni. Chi era ...Il cinema britannico e internazionale sono in lutto per la morte di, attrice di teatro del piccolo e del grande schermo uccisa a 52 anni da un tumore. Nata a Londra da padre scozzese e madre gallese, era divenuta una star della tv d'Oltremanica per poi ...Helen McCrory ci ha lasciato venerdì scorso all'età di 52 anni. Ecco i ricordi di Tom Felton e Jason Isaacs che hanno lavorato con lei.Alcune curiosità sulla straordinaria Helen McCrory, l'attrice di Peaky Blinders da poco scomparsa all'età di 52 anni ...