Evade dai domiciliari 31enne: compie un furto arrestato (Di domenica 18 aprile 2021) Evade dai domiciliari e compie l’ennesima rapina in centro a Quartu Sant’Elena. arrestato dai poliziotti del Commissariato. I poliziotti del Commissariato di Quartu Sant’Elena, insieme ai Colleghi delle Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestano un 31enne quartese Evade dai domiciliari per compiere un furto in un negozio di abbigliamento ed in viale Colombo a Leggi su periodicodaily (Di domenica 18 aprile 2021)dail’ennesima rapina in centro a Quartu Sant’Elena.dai poliziotti del Commissariato. I poliziotti del Commissariato di Quartu Sant’Elena, insieme ai Colleghi delle Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestano unquartesedaiperre unin un negozio di abbigliamento ed in viale Colombo a

Advertising

sardanews : Quartu, evade dai domiciliari e ruba in un negozio di abbigliamento - Torrechannelit : Napoli – Evade dai domiciliari, arrestato 30enne - sardanews : Quartu, evade dai domiciliari e compie l’ennesimo furto: 31enne in arresto - ilmetropolitan : ????Evade dai #domiciliari e compie l’ennesima #spaccata in centro a #Quartu Sant’Elena (Ca). Arrestato - vivere_sardegna : Quartu, evade dai domiciliari e compie l’ennesimo furto: 31enne in arresto -