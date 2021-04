Dazn smentisce di voler creare una Super Lega: “Notizie false, mai parlato di questo” (Di domenica 18 aprile 2021) “Né Dazn né Mr. Blavatnik sono in alcun modo coinvolti o interessati ad entrare nelle discussione relative alla costituzione di una SuperLega e che nessuna conversazione in questa direzione ha avuto luogo”. Dazn mette a tacere alcune indiscrezioni circa la volontà da parte della tv in streaming di favorire la nascita di una SuperLega europea con dentro i migliori club, cosa assolutamente in disaccordo con le politiche dell’Uefa: “Si tratta di Notizie false, il nostro obiettivo è quello di portare lo sport in streaming ad un numero sempre maggiore di tifosi e per farlo lavora all’acquisizione di diritti sportivi di primo livello. A questo riguardo, a differenza di quanto riportato, Dazn ci tiene a precisare che i ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) “Néné Mr. Blavatnik sono in alcun modo coinvolti o interessati ad entrare nelle discussione relative alla costituzione di unae che nessuna conversazione in questa direzione ha avuto luogo”.mette a tacere alcune indiscrezioni circa la volontà da parte della tv in streaming di favorire la nascita di unaeuropea con dentro i migliori club, cosa assolutamente in disaccordo con le politiche dell’Uefa: “Si tratta di, il nostro obiettivo è quello di portare lo sport in streaming ad un numero sempre maggiore di tifosi e per farlo lavora all’acquisizione di diritti sportivi di primo livello. Ariguardo, a differenza di quanto riportato,ci tiene a precisare che i ...

