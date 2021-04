Basket, Serie A2 2020/2021: vincono San Severo e Pistoia, bene anche Ferrara (Di domenica 18 aprile 2021) La Giorgio Tesi Group Pistoia passa 77-69 in casa della Benacquista Assicurazioni Latina, nel match valevole per il recupero della diciannovesima giornata del girone rosso del campionato di Basket di Serie A2 2020/2021, e sale a 22 punti in classifica. Nelle due partite della ventitreesima giornata, invece, l’Allianz Pazienza Cestistica San Severo e la Top Secret Ferrara battono rispettivamente 85-70 la capolista Unieuro Forlì e 86-68 la LUX Chieti Basket 1974. San Severo ora è penultima a 22 punti, mentre Ferrara resta a metà classifica a quota 26. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) La Giorgio Tesi Grouppassa 77-69 in casa della Benacquista Assicurazioni Latina, nel match valevole per il recupero della diciannovesima giornata del girone rosso del campionato didiA2, e sale a 22 punti in classifica. Nelle due partite della ventitreesima giornata, invece, l’Allianz Pazienza Cestistica Sane la Top Secretbattono rispettivamente 85-70 la capolista Unieuro Forlì e 86-68 la LUX Chieti1974. Sanora è penultima a 22 punti, mentreresta a metà classifica a quota 26. SportFace.

