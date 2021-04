Quando l’Inter voleva dare Eriksen al Napoli (Di sabato 17 aprile 2021) A dicembre si parlava del possibile trasferimento di Eriksen al Napoli in cambio di Milik: quattro mesi dopo è cambiato tutto C’è stato un momento, a dicembre, in cui Eriksen era stato messo in un angolo, ritenuto inadatto al gioco dell’Inter, fuori dal progetto tecnico, distante dalle idee di Conte. Si parlava di addio, di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 17 aprile 2021) A dicembre si parlava del possibile trasferimento dialin cambio di Milik: quattro mesi dopo è cambiato tutto C’è stato un momento, a dicembre, in cuiera stato messo in un angolo, ritenuto inadatto al gioco del, fuori dal progetto tecnico, distante dalle idee di Conte. Si parlava di addio, di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FBiasin : Di quando arriverà Steven #Zhang a Milano mi interessa relativamente. Quello che mi interessa è che la famiglia… - furgeTX : @WazzaFit @SqualoGG @90ordnasselA Si ma anche con squadrette come Cagliari, Bologna, parma, non avranno 70% ma più… - Step_Anto_Inter : Presso così il suo pensiero in merito al gioco dell'Inter: 'L'Inter e le sue azioni che fa, che sono azioni ragion… - Italia4ever3 : @granatiere1906 Siamo al capolinea... e di cosa??? Dopo 9 anni di dominio assoluto x 1 anno possiamo anke fermarci.… - EltonOldStarr : RT @BuzzoPiscopo: @CapitanBergomi @ceriserva @Tomele03 Il fatto è che siete disonesti perché dopo essere stati massacrati sul campo non vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando l’Inter Napoli-Inter, Demme sfida Brozovic: quando la vittoria arriva dall'equilibrio ilmattino.it