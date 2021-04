Provoca incendio per vendetta nella sua ex azienda, arrestato un 43enne (Di sabato 17 aprile 2021) Ha Provocato un incendio all'interno del capannone di un'azienda operante nel settore della pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti nel territorio della provincia di Milano causando danni ... Leggi su leggo (Di sabato 17 aprile 2021) Hato unall'interno del capannone di un'operante nel settore della pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti nel territorio della provincia di Milano causando danni ...

Advertising

zazoomblog : Milano: provoca incendio per vendetta nella sua ex azienda arrestato un 43enne - #Milano: #provoca #incendio… - Ettore572 : RT @LaPresse_news: Milano: provoca #incendio per vendetta nella sua ex azienda, arrestato un 43enne - LaPresse_news : Milano: provoca #incendio per vendetta nella sua ex azienda, arrestato un 43enne - newsautoit : ???? Alcune #Tucson con motore #diesel prodotte tra il 2016 ed il 2020 hanno un problema che in alcuni rari casi prov… - robicosta57 : @Azzurraurra 16/4/1973 un commando antifascista di Potere Operaio, provoca un incendio nella casa della famiglia Ma… -