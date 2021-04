Masters 1000 Montecarlo: Tsitsipas-Evans per lo spettacolo, Ruud e Rublev in cerca della prima finale 1000 (Di sabato 17 aprile 2021) Giorno di semifinali al Masters 1000 di Montecarlo, il primo della stagione sulla terra rossa, che però non presenta i primi tre giocatori del mondo sulla scena. Se Daniil Medvedev è stato costretto al forfait prima del via e Novak Djokovic è uscito di scena giovedì, per Rafael Nadal tutto è finito ieri, nella sfida contro il russo Andrey Rublev, o meglio contro le sue bordate di dritto che hanno spesso e volentieri fatto malissimo al mancino di Manacor. Per il numero 2 di Russia ci sarà una semifinale a forti tinte di potenza con il dritto, dal momento che dall’altra parte della rete troverà il norvegese Casper Ruud, anche lui alla caccia della prima finale in un ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) Giorno di semifinali aldi, il primostagione sulla terra rossa, che però non presenta i primi tre giocatori del mondo sulla scena. Se Daniil Medvedev è stato costretto al forfaitdel via e Novak Djokovic è uscito di scena giovedì, per Rafael Nadal tutto è finito ieri, nella sfida contro il russo Andrey, o meglio contro le sue bordate di dritto che hanno spesso e volentieri fatto malissimo al mancino di Manacor. Per il numero 2 di Russia ci sarà una semia forti tinte di potenza con il dritto, dal momento che dall’altra parterete troverà il norvegese Casper, anche lui alla cacciain un ...

