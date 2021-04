LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: Quartararo vola nella FP4, Bagnaia 4° e Marc Marquez in top-10. Valentino Rossi 15° (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 14.00 15.01: Di seguito i tempi aggiornati: 1 20 F. Quartararo 1:39.788 2 88 M. OLIVEIRA +0.268 3 5 J. ZARCO +0.285 4 12 M. VIÑALES +0.287 5 63 F. Bagnaia +0.323 6 21 F. MORBIDELLI +0.336 7 73 A. Marquez +0.380 8 43 J. MILLER +0.385 9 93 M. Marquez +0.409 10 36 J. MIR +0.432 15.00: BANDIERA SCACCHI!!!! 14.58: Caduta in curva-8 per Marini, fortunatamente senza conseguenze. 14.57: Si abbassano i tempi per Bagnaia che si porta 0?323 (quarto) dalla vetta, davanti a Morbidelli 5° (+0?336). 14.54: 1’39?846 ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 14.00 15.01: Di seguito i tempi aggiornati: 1 20 F.1:39.788 2 88 M. OIRA +0.268 3 5 J. ZARCO +0.285 4 12 M. VIÑALES +0.287 5 63 F.+0.323 6 21 F. MORBIDELLI +0.336 7 73 A.+0.380 8 43 J. MILLER +0.385 9 93 M.+0.409 10 36 J. MIR +0.432 15.00: BANDIERA SCACCHI!!!! 14.58: Caduta in curva-8 per Marini, fortunatamente senza conseguenze. 14.57: Si abbassano i tempi perche si porta 0?323 (quarto) dalla vetta, davanti a Morbidelli 5° (+0?336). 14.54: 1’39?846 ...

