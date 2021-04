LIVE Moto3, GP Portogallo in DIRETTA: bandiera verde! Scatta la Q1 (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL Portogallo DI MOTOGP 13.42 Sasaki si migliora nei primi settori della pista, mentre Toba scende in pista per il primo tentivo. 13.40 Il giapponese Ayumu Sasaki (KTM Tech 3) firma il miglior tempo in 1.48.980! A. Fernandez insegue il nipponico davanti a Salac e Kinii. 13.39 Molti piloti non completano il giro e preferiscono rientrare in pit lane. Kunii e Sasaki sono i primi a tagliare il traguardo. 13.37 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Occhi sugli italiani! 13.35 Green Flag! Scatta la Q1 del GP del Portogallo! 13.32 Attenzione ai limite dalla pista, ogni abuso sarà sanzionato con la cancellazione del tempo. 13.30 Si accendono i motori dei protagonisti che devono ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DELDI MOTOGP 13.42 Sasaki si migliora nei primi settori della pista, mentre Toba scende in pista per il primo tentivo. 13.40 Il giapponese Ayumu Sasaki (KTM Tech 3) firma il miglior tempo in 1.48.980! A. Fernandez insegue il nipponico davanti a Salac e Kinii. 13.39 Molti piloti non completano il giro e preferiscono rientrare in pit lane. Kunii e Sasaki sono i primi a tagliare il traguardo. 13.37 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Occhi sugli italiani! 13.35 Green Flag!la Q1 del GP del! 13.32 Attenzione ai limite dalla pista, ogni abuso sarà sanzionato con la cancellazione del tempo. 13.30 Si accendono i motori dei protagonisti che devono ...

