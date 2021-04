La Nasa ha scelto. Sarà Elon Musk a riportare l’uomo sulla Luna (Di sabato 17 aprile 2021) Il visionario Elon Musk incassa una nuova vittoria “spaziale”. La sua SpaceX è stata scelta dalla Nasa per realizzare la navicella che permetterà agli astronauti di tornare sulla superficie Lunare, e da lì ripartire verso la Terra. La notizia del Washington Post ha anticipato di qualche ora quella ufficiale dell’agenzia americana. Il contratto per lo “Human Landing System” vale 2,9 miliardi di dollari, ed è tra i più rilevanti nell’ambito del programma Artemis. LA GARA SpaceX ha vinto una corsa agguerrita, basata su un requisito sfidante: un sistema di trasporto per permettere agli astronauti di arrivare in superficie, vivere lì per una settimana in ambiente pressurizzato e ritornare. Ad aprile dello scorso hanno, la Nasa aveva stanziato 957 milioni di dollari per le fasi iniziali di ... Leggi su formiche (Di sabato 17 aprile 2021) Il visionarioincassa una nuova vittoria “spaziale”. La sua SpaceX è stata scelta dallaper realizzare la navicella che permetterà agli astronauti di tornaresuperficiere, e da lì ripartire verso la Terra. La notizia del Washington Post ha anticipato di qualche ora quella ufficiale dell’agenzia americana. Il contratto per lo “Human Landing System” vale 2,9 miliardi di dollari, ed è tra i più rilevanti nell’ambito del programma Artemis. LA GARA SpaceX ha vinto una corsa agguerrita, basata su un requisito sfidante: un sistema di trasporto per permettere agli astronauti di arrivare in superficie, vivere lì per una settimana in ambiente pressurizzato e ritornare. Ad aprile dello scorso hanno, laaveva stanziato 957 milioni di dollari per le fasi iniziali di ...

