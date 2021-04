Johnny Depp: un nuovo video della polizia smentisce le accuse di Amber Heard (Di sabato 17 aprile 2021) Gli avvocati di Johnny Depp hanno ottenuto un video dalla polizia di Los Angeles che smentisce le accuse di Amber Heard riguardo un fatto risalente al 2016. Gli avvocati di Johnny Depp affermano di aver ottenuto un video della polizia di Los Angeles che smentisce le accuse di Amber Heard riguardanti un fatto avvenuto nel maggio 2016. In quell'occasione infatti, Depp era stato accusato di aver dato in escandescenze e gettato a terra oggetti e soprammobili della cucina, ma anche vino e frutta. Le immagini dei video però dimostrerebbero che queste ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 aprile 2021) Gli avvocati dihanno ottenuto undalladi Los Angeles chelediriguardo un fatto risalente al 2016. Gli avvocati diaffermano di aver ottenuto undi Los Angeles chelediriguardanti un fatto avvenuto nel maggio 2016. In quell'occasione infatti,era stato accusato di aver dato in escandescenze e gettato a terra oggetti e soprammobilicucina, ma anche vino e frutta. Le immagini deiperò dimostrerebbero che queste ...

Advertising

diorhs_ : ieri ero uscita e stavo attraversando vedo un signore uscire dalla macchina era IDENTICO a JOHNNY DEPP me sento mal… - MjollnirrA : Ho visto il video di Johnny Depp che saluta la folla e prende per mano tutti - TrippyMindX : Johnny Depp non ce lo meritiamo proprio, ha passato un inferno e guardatelo è comunque così sorridente e bello come… - Valenti87694157 : io ancora non ci credo che johnny depp sia accusato di abusi contro la sua ex moglie. non farebbe del male a nessun… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Amber Heard ha mentito contro Johnny Depp? Spuntano le prove registrate [VIDEO] -