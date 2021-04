Il dirigente del Pd commenta le scelte del governo Draghi (Di sabato 17 aprile 2021) Boccia si esprime sulle riaperture dicendo di fidarsi di Draghi e dei suoi calcoli, ma aggiunge anche che la vittoria non è di Salvini. Riaperture, Boccia: “Non ha vinto Salvini, con lui ci sarebbe stata un carneficina” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 17 aprile 2021) Boccia si esprime sulle riaperture dicendo di fidarsi die dei suoi calcoli, ma aggiunge anche che la vittoria non è di Salvini. Riaperture, Boccia: “Non ha vinto Salvini, con lui ci sarebbe stata un carneficina” su Notizie.it.

Advertising

marattin : Spesso siamo considerati rompiscatole. Magari solo perché non ci rassegniamo all’idea che, soprattutto in certe par… - Andyphone : RT @SMaurizi: 1. non conosco l'indagine su #GiovannaBoda,la dirigente del #Miur che si è gettata dalla finestra per un PRESUNTO caso di tan… - Undertall65 : RT @SMaurizi: 1. non conosco l'indagine su #GiovannaBoda,la dirigente del #Miur che si è gettata dalla finestra per un PRESUNTO caso di tan… - ienapriski : RT @SMaurizi: 1. non conosco l'indagine su #GiovannaBoda,la dirigente del #Miur che si è gettata dalla finestra per un PRESUNTO caso di tan… - info_zampa : RT @SMaurizi: 1. non conosco l'indagine su #GiovannaBoda,la dirigente del #Miur che si è gettata dalla finestra per un PRESUNTO caso di tan… -