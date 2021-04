Harry e William separati al funerale di Filippo | niente uniforme per non creare imbarazzi Assente Meghan

(Di sabato 17 aprile 2021) Oggi è la giornata dell’ultimo saluto al principe, scomparso all’età di 99 anni lo scorso 9 aprile. L’attenzione è concentrata specialmente su, per i quali la cerimonia sarà il primo momento di incontro dopo un anno. Un periodo segnato dai dissapori che hanno portato alla Megxit e l’intervista bomba a Oprah che ha completamente danneggiato i rapporti all’interno della Royal Family. Elisabetta II però non vorrebbe che l’ultimo saluto all’amatosia adombrato da faide familiari, e a questo proposito ha preso diversi provvedimenti.aldiAlle 15 si terranno i funerali del principealla St. George’s Chapel di Windsor. Una cerimonia ...

Advertising

OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Oggi l'ultimo saluto al principe Filippo, William e Harry distanziati #ANSA - ticino_live : Oggi i funerali di Filippo, Harry e William separati - FirenzePost : Funerali Principe Filippo: Harry e William insieme ma divisi. E Meghan non c’è - news_ravenna : Principe Filippo: chi ci sarà ai funerali a Windsor. Mini corteo, William e Harry distanti - Adnkronos : #principefilippo, oggi l'addio: William e Harry separati da un cugino durante il corteo funebre. -

Ultime Notizie dalla rete : Harry William

È su di lei infatti che saranno puntati gli occhi di tutti, oltre che su, ovviamente, che sono il futuro dei Windsor e che finalmente, dopo l'intervista choc con Oprah Winfrey si ...Foto Ap La processione dei figli e dei nipoti:lontano da8 minuti. Tanto durerà la porcessione a piedi dei figli e dei nipoti dietro alla bara del Duca di Edimburgo. Anche in questo ...Sabato 17 aprile si terranno i funerali del principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta, morto a 99 anni ...17 aprile 2021 Addio al principe Filippo: infanzia difficile, amore per la regina e per i suoi nipoti Non sono giorni facili per Harry che si dice sia ...