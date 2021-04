Filippi: “Ecco che partita mi aspetto. Playoff? Guai a fare calcoli. Rauti e il pullman preso a sassate…” (Di sabato 17 aprile 2021) Un giorno e sarà Bari-Palermo.Domenica 18 aprile, alle ore 15.00, allo Stadio "San Nicola", la compagine rosanero affronterà gli uomini di Massimo Carrera. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Giacomo Filippi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la trentaseiesima giornata del Girone C del campionato di Serie C."Rauti punta centrale? Nicola sta lavorando molto bene, gioca per la squadra e fa quello che gli chiedo. Potrebbe essere una soluzione in vista del match contro il Bari. pullman preso a sassate? Dispiace che accadano questi episodi sgradevoli, se ci fosse stata la squadra ci sarebbero state conseguenze peggiori. Purtroppo ci sono persone che mettono in atto gesti simile, speriamo non succeda più perché il calcio è bello nella sua essenza. Il Bari è normale che sia ... Leggi su mediagol (Di sabato 17 aprile 2021) Un giorno e sarà Bari-Palermo.Domenica 18 aprile, alle ore 15.00, allo Stadio "San Nicola", la compagine rosanero affronterà gli uomini di Massimo Carrera. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Giacomo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la trentaseiesima giornata del Girone C del campionato di Serie C."punta centrale? Nicola sta lavorando molto bene, gioca per la squadra e fa quello che gli chiedo. Potrebbe essere una soluzione in vista del match contro il Bari.a sassate? Dispiace che accadano questi episodi sgradevoli, se ci fosse stata la squadra ci sarebbero state conseguenze peggiori. Purtroppo ci sono persone che mettono in atto gesti simile, speriamo non succeda più perché il calcio è bello nella sua essenza. Il Bari è normale che sia ...

