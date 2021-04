Ferrero punta il Palermo: la strategia del presidente della Sampdoria (Di sabato 17 aprile 2021) Massimo Ferrero continua a sognare l’acquisizione del Palermo: l’idea del presidente della Sampdoria per l’estate. Le ultime Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, non ha mai nascosto l’interesse per il Palermo. Dopo la partecipazione al bando per l’acquisizione della società rosanero nel 2019, il patron blucerchiato sembra abbia le idee chiare in vista del futuro. Secondo tuttomercatoweb.com il numero uno del club genovese avrebbe già in testa i prossimi passi da compiere. Ferrero sarebbe in pressing sull’attuale proprietà, che è, da tempo, in cerca di investitori, e a giugno dovrebbe volare in Sicilia per provare ad accelerare la situazione. Il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) Massimocontinua a sognare l’acquisizione del: l’idea delper l’estate. Le ultime Il, Massimo, non ha mai nascosto l’interesse per il. Dopo la partecipazione al bando per l’acquisizionesocietà rosanero nel 2019, il patron blucerchiato sembra abbia le idee chiare in vista del futuro. Secondo tuttomercatoweb.com il numero uno del club genovese avrebbe già in testa i prossimi passi da compiere.sarebbe in pressing sull’attuale proprietà, che è, da tempo, in cerca di investitori, e a giugno dovrebbe volare in Sicilia per provare ad accelerare la situazione. Il ...

