F1, Charles Leclerc: “Mercedes e Red Bull non così lontane, le soft un vantaggio per la Ferrari” (Di sabato 17 aprile 2021) Charles Leclerc ha concluso le qualifiche del Gran Premio di Emilia Romagna in quarta posizione. Il pilota monegasco della Ferrari partirà quindi dalla seconda fila, proprio come avvenuto tre settimane orsono in Bahrain. Al termine della giornata odierna, il ventitreenne del Principato è apparso soddisfatto e soprattutto fiducioso in vista della gara di domani. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal Ferrarista al microfono di Mara Sangiorgio su Sky Sport F1. “Ieri ero convinto di poter essere quarto oggi, invece stamattina dopo la FP3 ci è venuto qualche dubbio, perché la McLaren ci ha sorpreso. Sicuramente loro hanno trovato qualcosa di diverso rispetto a ieri che ha funzionato. Però alla fine il quarto posto è arrivato. Ho fatto un buon giro, anche se non perfetto, perché ho commesso un piccolo errore che mi sarà ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021)ha concluso le qualifiche del Gran Premio di Emilia Romagna in quarta posizione. Il pilota monegasco dellapartirà quindi dalla seconda fila, proprio come avvenuto tre settimane orsono in Bahrain. Al termine della giornata odierna, il ventitreenne del Principato è apparso soddisfatto e soprattutto fiducioso in vista della gara di domani. Ecco le dichiarazioni rilasciate dalsta al microfono di Mara Sangiorgio su Sky Sport F1. “Ieri ero convinto di poter essere quarto oggi, invece stamattina dopo la FP3 ci è venuto qualche dubbio, perché la McLaren ci ha sorpreso. Sicuramente loro hanno trovato qualcosa di diverso rispetto a ieri che ha funzionato. Però alla fine il quarto posto è arrivato. Ho fatto un buon giro, anche se non perfetto, perché ho commesso un piccolo errore che mi sarà ...

