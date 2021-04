Denise Pipitone | perché la bimba scomparsa nel 2004 non ha il cognome del padre Pietro Pulizzi

(Di sabato 17 aprile 2021) Il caso delladiè tornato alla ribalta dopo l’appello lanciato alla tv russa di Olesya Rostova. La 21enne è arrivata alla trasmissione ‘’Lasciali parlare’’ dell’emittente TV1 per trovare i genitori biologici e raccontare la sua storia. Rapita da bambina, questa la sua versione dei fatti, a 5 anni Olesya è stata presa dai servizi sociali dopo che la polizia l’aveva trovata insieme a una donna rom a chiedere l’elemosina. Dopo diversi accertamenti, gli agenti hanno scoperto che non era figlia della Rome e l’hanno affidata ai servizi sociali. La somiglianza con Piera Maggio, mamma di, è balzata agli occhi a una donna di origine russa che abita in Italia e che stava guardando la puntata di ‘Lasciali parlare’. Quindi la segnalazione alla redazione di ‘Chi l’ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Nella puntata di 'Quarto Grado' andata in onda il 16 aprile , il giornalista Gianluigi Nuzzi , ha intervistato telefonicamente la mamma di, Piera Maggio . La madre dia 'Quarto Grado' Ospite di Gianluigi Nuzzi, la mamma della piccola, scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004, ha operato insieme al ...La madre diin collegamento telefonico con il programma di Rete 4 parla della scomparsa di sua figlia, avvenuta nel 2004 a Mazara del Vallo. - - > Leggi Anche Caso, parla la ..."Per me ha senso fare una tv che ti appartiene, non mi interessa essere un maggiordomo di idee altrui ma il narratore di ciò che sono".Nella puntata del 16 aprile di "Quarto Grado", Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, ha parlato di alcuni importanti dettagli sulla scomparsa della bimba ...