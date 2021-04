Covid | Meloni | ' riaperture boutade comunicativa'

(Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Lesono una "", perchè "se piove non lavori e non puoi lavorare all'interno". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, in una diretta Facebook, sottolineando che ristoranti e bar potranno tornare "a utilizzare i loro spazi interni il primo giugno, tra un mese e mezzo. Neanche Conte aveva lavorato così", perchè lo scorso anno, dopo il lockdown, "aveva permesso la riapertura degli spazi interni il 18 maggio".

... visto che il problema di tenere in regola i conti pubblici, come dimostra l'esperienza, si ... non si può fare a meno di domandarsi se Giorgiapotrà contare anche sui voti dei parlamentari ...Da buoni seguaci di Trump non hanno mai digerito la via della prudenza per combattere ile ... outstream Questa la nota di Fratelli d'Italia: "Da tempo, il partito guidato da Giorgia...Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Le riaperture sono una "boutade comunicativa", perchè "se piove non lavori e non puoi lavorare all'interno". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia ...Il gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale ha presentato un'interrogazione urgente, primo firmatario Giuseppe Meloni, sulle modalità di attuazio ...