Covid in Puglia, Lopalco: 'Ancora in zona rossa per i contagi in famiglia nel weekend di Pasqua' (Di sabato 17 aprile 2021) Puglia confermata in zona rossa: l'ordinanza del ministro Speranza e i dati 17 aprile 2021 Un'altra settimana in zona rossa per la Puglia? La causa, per l'assessore alla Salute Pierluigi Lopalco, è da ... Leggi su baritoday (Di sabato 17 aprile 2021)confermata in: l'ordinanza del ministro Speranza e i dati 17 aprile 2021 Un'altra settimana inper la? La causa, per l'assessore alla Salute Pierluigi, è da ...

TgLa7 : #ValledAosta, #Piemonte e #Puglia sono le uniche Regioni italiane colorate in #rossoscuro, ad alta incidenza di con… - RaiNews : Nel resto d'Europa la situazione peggiora in Ungheria e Polonia, e resta critica in Repubblica ceca, Svezia e buona… - ilfoglio_it : Bellanova boccia le politiche di Emiliano e dell’assessore alla Salute Lopalco e chiede al ministro Speranza di far… - gred_vet : @HuffPostItalia In Umbria registrato un forte aumento contagi nei bimbi fino a 10 anni. In Puglia rilevate quasi 60… - gred_vet : @CottarelliCPI In Umbria registrato un forte aumento contagi nei bimbi fino a 10 anni. In Puglia rilevate quasi 600… -