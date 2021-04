Cannavaro: «Spero che Gattuso resti al Napoli, criticare l’Inter è come criticare Ronaldo» (Di sabato 17 aprile 2021) Fabio Cannavaro ha rilasciato un’intervista a Corriere della Sera in cui smentisce le voci circa un suo passaggio al Napoli Fabio Cannavaro ha rilasciato un’intervista a Corriere della Sera in cui smentisce le voci circa un suo passaggio al Napoli e si schiera in difesa dell’Inter di Antonio Conte. Napoli – «So che gira questa voce, mi hanno inondato di messaggi. Ma no, non c’è niente di concreto. E il Napoli ha già un buonissimo allenatore. Io Spero che Rino resti a lungo. Poi, l’ho sempre detto, mi auguro un giorno di allenare in Italia. Mi sento napoletano e tifoso del Napoli, sono andato via giovanissimo, e non per mia scelta». MARADONA – «Diego è andato via troppo presto, un vuoto enorme. Ma ci ha lasciato anche ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) Fabioha rilasciato un’intervista a Corriere della Sera in cui smentisce le voci circa un suo passaggio alFabioha rilasciato un’intervista a Corriere della Sera in cui smentisce le voci circa un suo passaggio ale si schiera in difesa deldi Antonio Conte.– «So che gira questa voce, mi hanno inondato di messaggi. Ma no, non c’è niente di concreto. E ilha già un buonissimo allenatore. Ioche Rinoa lungo. Poi, l’ho sempre detto, mi auguro un giorno di allenare in Italia. Mi sento napoletano e tifoso del, sono andato via giovanissimo, e non per mia scelta». MARADONA – «Diego è andato via troppo presto, un vuoto enorme. Ma ci ha lasciato anche ...

