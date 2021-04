Calcio | Sassuolo mette ko la Fiorentina 3-1

Leggi su italiasera

(Di sabato 17 aprile 2021) Ilbatte in rimonta la3-1 al Mapei Stadium grazie a uno strepitoso Domenico Berardi che firma una doppietta in 3 minuti dal dischetto, 57? e 60?, e Maxime Lopez, 75?, che ribaltano il gol del primo tempo di Giacomo Bonaventura al 31?. In classifica la squadra neroverde sale a 46 punti, fermi a 30 i toscani. La doppietta di oggi porta Berardi a quota 101 gol in Serie A. Parte bene la squadra ospite, al 7? è Castrovilli a impegnare Consigli. Dieci minuti più tardi è Biraghi a trovare spazio sulla sinistra, il diagonale viene respinto dal portiere, la sfera è sui piedi di Ribery che spreca calciando tra le braccia di Consigli. Al 22? la reazione neroverde con un tiro a giro di Traore, Dragowski si salva coi pugni. Al 24? su corner Caceres, il portiere degli emiliani blocca. Al 31? ripartenza viola con Ribery che al limite serve ...