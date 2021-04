Bonus casa: i documenti per quanto vanno conservati? (Di sabato 17 aprile 2021) Sono in molte le persone che hanno fruito e che fruiranno nel corso del 2021 dei Bonus casa per svolgere lavori edilizi nella propria abitazioni. Queste agevolazioni infatti stanno avendo un grande successo dal momento che consentono di eseguire delle migliorie alla propria abitazione risparmiando molto denaro. Per poter essere certi di ottenere quanto sperato grazie a questi Bonus, i cittadini devono conservare i documenti relativi ai lavori in maniera tale da poterli mostrare senza problemi durante eventuali controlli. Quello che a molti non è chiaro è per quanto tempo è necessario conservare tali documenti che possono essere richiesti dall'Agenzia delle Entrate durante le verifiche. Per quanto vanno conservati i ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 17 aprile 2021) Sono in molte le persone che hanno fruito e che fruiranno nel corso del 2021 deiper svolgere lavori edilizi nella propria abitazioni. Queste agevolazioni infatti stanno avendo un grande successo dal momento che consentono di eseguire delle migliorie alla propria abitazione risparmiando molto denaro. Per poter essere certi di otteneresperato grazie a questi, i cittadini devono conservare irelativi ai lavori in maniera tale da poterli mostrare senza problemi durante eventuali controlli. Quello che a molti non è chiaro è pertempo è necessario conservare taliche possono essere richiesti dall'Agenzia delle Entrate durante le verifiche. Peri ...

