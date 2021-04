Basket | Todis Salerno ancora vincente | al PalaSilvestri cade anche Corato

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiL’ultima del girone d’andata sorride allase ultima in realtà proprio non è, perché il 28 aprile c’è da recuperare la trasferta di Taranto. Le granatine battono 80-44 la Nuova Matteottie si confermano in vetta (e imbattute) alla classifica del torneo di Serie B femminile con 12 punti. La JustMary Capri, che è all’inseguimento, non è scesa in campo contro Battipaglia: match rinviato. Partenza ok per le ragazze di coach Russo, privo dell’acciaccata Sestito, che piazzano un break di 8-0 nei primi due minuti e mezzo di gioco. Poi, però, qualche errore di troppo in attacco e la grande verve dinon consente una fuga. La tripla di Duran dall’angolo porta al 9-15, poi la venezuelana è imitata da Mangione. Le pugliesi, pur rimaneggiate, non hanno ...