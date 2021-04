“Torno a casa | non sto bene” Isola dei famosi | la brutta notizia per Elisa Isoardi e tutti i suoi fan Il racconto in diretta

(Di venerdì 16 aprile 2021)ha lasciato l’dei2021 a causa dell’incidente all’occhio. Sembrava andasse tuttoin realtà, infatti a inizio puntata stasera la naufraga ha raccontato che i medici le avevano dato rassicurazioni. Nelle ultime ore ha avuto un incidente mentre cucinava e le è arrivato un lapillo dal fuoco, dritto nell’occhio purtroppo. Lei si è spaventata tanto, quindi ha lasciato Playa Esperanza per degli accertamenti medici. Stasera è rientrata in Palapa, sembrava che tutto andasse, anzi è stata proprio lei a dirlo. Nonostante avesse una benda sull’occhio,ha raccontato di essere più tranquilla dopo la visita del medico. Quando era sulla spiaggia però le dava molto fastidio la luce del sole, perciò ha chiesto di essere visitata di nuovo. La ...

Advertising

flickergguk : appena torno a casa ascolto vo!d sono troppo curiosa - Libertyfakee : @danielfakeee mi manchi anche tu, appena torno a casa facciamo qualcosa insieme - MarcoZigagna : RT @TizASRoma1927: Fonseca: 'Torno a casa e festeggio con mia moglie'. Daje Mister, vecchio trapano #RomaAjax - manuciao1984 : RT @TizASRoma1927: Fonseca: 'Torno a casa e festeggio con mia moglie'. Daje Mister, vecchio trapano #RomaAjax - ____SiRvia : @Capitan78840348 ??Non lo si può definire sogno, ma sono molto contenta quando d'inverno torno a casa e lo trovo pronto...?? -

Ultime Notizie dalla rete : Torno casa

Sono infatti ben 21 i precedenti neldi B tra le due formazioni che, peraltro, hanno ... Negli anni '70 - '80 dominio Lanerossi con quattro partite disputate: due vinte dai padroni di, due i ...... altrimenti non sarei arrivato fin qui, la forza mentale mi ha portato sempre avanti, non... Gli spagnoli, che all'andata avevano vinto 1 - 0 in Croazia, hanno battuto 2 - 1 inla Dinamo ...Su Canale 5 nono appuntamento con "L'Isola dei Famosi". A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Brando ed Elisa, dopo aver avut ...Giulia Salemi si mostra su Instagram con un primo piano a dir poco magnifico. Poi ammette di essere tornata alle origini dopo tanto tempo ...