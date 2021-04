Scuola, Pacifico (Anief): “Per la mobilità solo 1 domanda su 10 sarà accolta, pronti a ricorso” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Molti lavoratori della Scuola chiedono di potersi trasferire per poter ricongiungersi ai familiari dopo anni di precariato e dopo essere stati immessi in ruolo in una regione differente dalla propria, ma per la mobilità solo una domanda su dieci verrà accolta. Sul problema della mobilità dei docenti Anief nel 2013 è riuscita a togliere il vincolo quinquennale introdotto nel 2011, poi però reintrodotto nel 2018. Un vincolo che c’è nonostante 200mila posti vacanti”. Così, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia Marcello Pacifico, presidente Anief. “E’ stato confermato – sottolinea – il vincolo di permanenza nella sede di assunzione per tutti i neo immessi in ruolo nel corrente anno scolastico con conseguente compressione del diritto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) “Molti lavoratori dellachiedono di potersi trasferire per poter ricongiungersi ai familiari dopo anni di precariato e dopo essere stati immessi in ruolo in una regione differente dalla propria, ma per launasu dieci verrà. Sul problema delladei docentinel 2013 è riuscita a togliere il vincolo quinquennale introdotto nel 2011, poi però reintrodotto nel 2018. Un vincolo che c’è nonostante 200mila posti vacanti”. Così, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia Marcello, presidente. “E’ stato confermato – sottolinea – il vincolo di permanenza nella sede di assunzione per tutti i neo immessi in ruolo nel corrente anno scolastico con conseguente compressione del diritto ...

Scuola, Anief: a tavoli per rinnovo contrattuale questione salario, diritto ferie e indennità Covid "Per la prima volta il sindacato Anief sarà presente ai tavoli per il rinnovo contrattuale e abbiamo tante proposte da portare avanti. Le prime riguardano quelle di avere un salario minimo ancorato al ...

