Romano Prodi | «A 25 anni dall’Ulivo ecco come il centrosinistra può tornare a vincere»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Romano Prodi

Agenzia ANSA

è già stato ospite di UniCa nel 2016 quando, invitato dall'ex rettrice Maria Del Zompo, partecipò all'inaugurazione dell''anno accademico. Ora torna per un seminario che lo vedrà ......espansione verso Est e in questo senso ha avuto un ruolo fondamentale nel determinare l'allargamento voluto da(e in realtà ispirato " come ci ricordano Giuseppe Sacco e Sergio" dai ...Romano Prodi è già stato ospite di UniCa nel 2016 quando, invitato dall'ex rettrice Maria Del Zompo, partecipò all'inaugurazione dell''anno accademico. (ANSA) ...CAGLIARI. “Europe today and tomorrow”: è il titolo della relazione che Romano Prodi, già presidente della Commissione Europea, terrà mercoledì 21 aprile alle 10, in diretta streaming sul sito di dell’ ...