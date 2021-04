Riapertura scuole, Draghi: "Dal 26 aprile tutti gli studenti in classe" (Di venerdì 16 aprile 2021) La scuola torna in presenza dal 26 maggio. Il premier Mario Draghi , nella conferenza stampa sulle riaperture , sottolinea: "Le scuole, come si dice di ogni ordine e grado, riaprono completamente in ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) La scuola torna in presenza dal 26 maggio. Il premier Mario, nella conferenza stampa sulle riaperture , sottolinea: "Le, come si dice di ogni ordine e grado, riaprono completamente in ...

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Zone gialle 26 aprile, Draghi conferma: scuole in presenza 100% anche in arancione, Speranza non si tocca Zone gialle 26 aprile, Draghi conferma . 'Dal 26 aprile tornerà la zona gialla e le scuole riapriranno completamente in presenza nelle zone gialle e arancione. Gli spostamenti saranno ...di riapertura ...

Dai ristoranti alle palestre ecco il calendario delle riaperture ...superiori in presenza al 100% Sempre dalla stessa data è previsto il ritorno in classe nelle scuole ... Bisognerà aspettare il primo giugno per la riapertura al chiuso anche delle palestre. Fiere dal 1° ...

Tutti i post taggati "riaperture ristoranti" Riaperture, Mario Draghi: "Giallo rafforzato dal 26 aprile, precedenza a scuole e attività all'aperto, tra cui i ristoranti" ...

Coronavirus, dal 26 aprile tornano le “zone gialle”: ok alla riapertura di ristoranti, ritorno a scuola 100% in presenza anche per le superiori (La Provincia di Biella) "La campagna di vaccinazione va bene, con tante sorprese positive e qualcuna negativa e questo è stato fondamentale per prendere le decisioni" sulle riaperture. Quindi, ...

