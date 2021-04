Recovery | Messina | ‘utilizzare fondi per accelerare crescita e ridurre disuguaglianze’

(Di venerdì 16 aprile 2021) Milano, 16 apr. (Adnkronos) – “La forza del nostro Paese, nonostante un punto di debolezza rappresentato dal debito pubblico, si basa su elementi oggettivi: un ammontare di risparmio che supera i dieci trilioni, aziende fortemente legate all’export, la capacità e il talento delle persone che lavorano in Italia. Beneficeremo deidel Next Generation Eu che, se correttamente utilizzati, ci consentiranno dila, fattore indispensabile perle disuguaglianze”. Lo ha detto il consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, Carloin un’intervista alla web tv interna del gruppo all’indomani del completamento dell’integrazione di Ubi in Intesa Sanpaolo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...di opere sulla Napoli - Bari e il pacchetto di interventi sulla Palermo - Catania -(8,7 ..., priorità al Sud In attesa delle seconda lista di opere, ora al Mims si stanno mettendo a ...Ovviamente la parte più consistente riguarda l'Alta velocità ferroviaria: Napoli - Bari, Palermo -- Catania, Salerno - Reggio Calabria, Roma - Pescara e Taranto - Metaponto - Potenza - ...Se utilizzati correttamente, i fondi del Next Generation Eu ci consentiranno di accelerare la crescita, fattore indispensabile per ...La ministra per il Sud, Mara Carfagna, durante il Question time al Senato ha annunciato la creazione di un "Capitolo SUD" del PNRR.