“Rapinato nel sonno | erano armati” Ladri di notte a casa del vip | rubati Rolex e gioielli | “Mi hanno fatto aprire la cassaforte”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Una grande paura per Chris Smalling, il calciatore dell’As Roma. Lo sportivo è stato sorpreso nelmentre stava dormendo nella sua abitazione in zona Appia con i suoi familiari. Si è ritrovato davanti tre banditidi pistola. Il colpo messo a segno all’alba di venerdì mattina nella sua villa di Roma sud. Secondo quanto si apprende i tre malviventi, volti travisati e pistole in pugno, dopo essere riusciti ad entrare nell’abitazione del difensore inglese, lominacciato e si sono fattila. Poialcuni, oro ee si sono dati alla fuga. Scosso ma illeso, così come la moglie che si trovava incon lui, il calciatore giallorosso ha quindi richiesto ...

Advertising

infoitsport : Smalling rapinato in casa: il difensore sorpreso nel sonno e derubato di Rolex e gioielli - romatoday : Smalling rapinato in casa: il difensore sorpreso nel sonno e derubato di Rolex e gioielli -

Ultime Notizie dalla rete : Rapinato nel

Non era con i compagni impegnati contro l'Ajaxquarto di finale di ritorno di Europa League perché impegnato a recuperare da un fastidio al ginocchio. Secondo quanto scrive l'Ansa, però, Chris Smalling ha vissuto una notte di paura . Tre ...... è statoin casa alla presenza della moglie Sam e del figlio Leo di due anni. Smalling, che abita in una villa in zona Appia Antica, tra l'Ardeatina e l'Eur,cuore di Roma, stava ...Notte di paura quella scorsa per il difesnore inglese della Roma Chris Smalling. Il calciatore, mentre era in casa con la moglie, ha dovuto subire una rapina da parte di tre uomini. I malviventi dopo ...In casa, oltre al calciatore, anche la moglie. Secondo le prime ricostruzioni, tre uomini armati sono entrati in casa e lo hanno costretto ad aprire la cassaforte, rubando Rolex e gioielli. Sulla vice ...