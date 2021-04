Per Draghi il debito oggi è quasi tutto buono. Ecco perché (Di venerdì 16 aprile 2021) Scorrendo gli interventi che il governo ha messo in cantiere per il prossimo decreto di aiuti all’economia da 40 miliardi, qualche dubbio su quanti di questi aiutino davvero la crescita (pochi) e quanti invece siano di puro sostegno a imprese e famiglie (molti) è venuto a più di un osservatore. La differenza fra le due quantità non fa parte di un ozioso dibattito fra economisti ma è invece fondamentale per capire quanto l’economia italiana - e soprattutto i conti pubblici - siano in grado di sostenere l’ulteriore massiccia di dose di debito pubblico. In altri termini, per dirla “alla Draghi”, quelle misure che producono oggi deficit ma che in futuro produrranno crescita vanno annoverate nel calderone del “debito buono”; per converso quelle che invece non generano effetti positivi nel ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Scorrendo gli interventi che il governo ha messo in cantiere per il prossimo decreto di aiuti all’economia da 40 miliardi, qualche dubbio su quanti di questi aiutino davvero la crescita (pochi) e quanti invece siano di puro sostegno a imprese e famiglie (molti) è venuto a più di un osservatore. La differenza fra le due quantità non fa parte di un ozioso dibattito fra economisti ma è invece fondamentale per capire quanto l’economia italiana - e soprati conti pubblici - siano in grado di sostenere l’ulteriore massiccia di dose dipubblico. In altri termini, per dirla “alla”, quelle misure che produconodeficit ma che in futuro produrranno crescita vanno annoverate nel calderone del “”; per converso quelle che invece non generano effetti positivi nel ...

Advertising

fattoquotidiano : 400 MORTI AL GIORNO E VOGLIONO RIAPRIRE L’unica certezza è che nella cabina di regia presieduta oggi dal premier M… - SeaWatchItaly : La gratitudine del presidente #Draghi alla Libia rappresenta un punto di continuità coi governi precedenti. Una gra… - DarioNardella : #Meloni annuncia mozione di sfiducia a @robersperanza, sfrutta la disperazione degli imprenditori, tifa per il fall… - elinonloso : RT @Unipotesi: Draghi ha davvero detto in conferenza che per andare avanti è necessario che qualcuno rimanga indietro. - fabius10scudi : RT @luc_sca: ti riduco un barbone ti lancio 5 euro, per aiutarti, ti do' il permesso per chiedere l'elemosina solo in certi orari se non m… -