Paura per Gianluca Vacchi: la piccola Blu Jerusalema operata (Di venerdì 16 aprile 2021) Ore di apprensione per Gianluca Vacchi e per la sua compagna Sharon. La loro figlia di appena cinque mesi ha dovuto affrontare un delicato intervento Gianluca Vacchi lo aveva annunciato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Morta Helen McCrory, fu due volte Cherie Blair ... era divenuta una star della tv d'Oltremanica per poi conquistare planetaria per i ruoli ... E' morta come aveva vissuto, senza paura. Dio, se l'abbiamo amata e come siamo stati fortunati ad averla nelle ...

Indagine Lumsa: con la Dad studenti poco motivati e rischio abbandono di studi Le emozioni provate più frequentemente sono state: il senso di vuoto, la tristezza e la paura del ... Mentre l'alto rischio di abbandono del percorso universitario vale per tutti, senza distinzione ...

Anziana accusa un malore al supermercato e viene portata in codice rosso in ospedale Aveva finito di pagare alle casse quando improvvisamente si è accasciata a terra priva di conoscenza. Attimi di paura oggi, venerdì 16 aprile 2021 a Trezzo sull’Adda, per un’anziana che ha accusato un ...

Open weekend AstraZeneca, iniziativa “pienamente riuscita” alla Fiera del Mediterraneo: il bilancio di oggi PALERMO - Buona affluenza nel primo giorno del weekend di porte aperte AstraZeneca alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. A metà pomeriggio sono state ...

