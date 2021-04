Millefoglie ai frutti di bosco | la ricetta di Sal De Riso

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ladi Sal Dedellaaidi, ladolce di oggi 16 aprile 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Una vera delizia del maestro Sal Deche ci regala una preparazione completa dal primo all’ultimo passaggio. Il consiglio per una perfettacon crema eè quello di comprare la pasta sfoglia già pronta, un po’ complicato prepararla in casa ma se siamo bravissimi in cucina possiamo farlo. Seguiamo nel dettaglio tutti i passaggi delladi Sal Dedellaaidie non perdete le altre ricette in tv di oggi. RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO SAL DE ...