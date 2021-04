Milano, Salvini incorona Albertini: “Ottimo sindaco per il futuro” (Di venerdì 16 aprile 2021) Di Nicola Mente Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) Di Nicola Mente

Ultime Notizie dalla rete : Milano Salvini Salvini "Il 26 aprile si ritorna alla vita" Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, in visita all'hub vaccinale della Fabbrica del Vapore di Milano, commentando la decisione della cabina di regia sul ritorno delle zone gialle dal 26 ...

Milano: Salvini propone Albertini come avversario di Sala Gabriele Albertini potrebbe essere il prossimo candidato del centrodestra alla poltrona di sindaco di Milano. A confermarlo è stato il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine della sua visita all'hub vaccinale della 'Fabbrica del Vapore'. "L'ho sentito più di una volta e abbiamo fatto come si fa ...

Ristoranti aperti la sera ma il coprifuoco (che resta alle 22) rovina la festa. Rivolta social, e Salvini... Neanche il tempo di festeggiare per la riapertura dei ristoranti la sera, seppur solo all'aperto, che è arrivata la doccia fredda. Attesa, ...

Sala a Salvini: 'Nella sua vita ha fatto solo chiacchiere' "Io stanco? A Matteo Salvini dico che chi come me ha sempre lavorato tanto ha molta resistenza e sa come gestire le energie". (ANSA) ...

