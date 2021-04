Le autorità cinesi non hanno sequestrato un container con «7.200 peni umani congelati» (Di venerdì 16 aprile 2021) Il 10 aprile 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «Ultima ora. Le autorità cinesi hanno sequestrato un container frigo partito dalla Nigeria e difetto in cina contenente 7200 peni umani congelati!!! La domanda che viene è: a che cosa servivano?». Si tratta di una satirica, circolata senza il contesto necessario alla sua comprensione e per questo fuorviante.Come hanno ricostruito diversi siti di fact-checking (qui, qui e qui), la notizia inventata è stata pubblicata originariamente lo scorso 19 marzo da World News Daily Report, sito che nelle proprio informazioni precisa di produrre contenuti satirici e fittizi. L'articolo proviene da Facta. Leggi su facta.news (Di venerdì 16 aprile 2021) Il 10 aprile 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «Ultima ora. Leunfrigo partito dalla Nigeria e difetto in cina contenente 7200!!! La domanda che viene è: a che cosa servivano?». Si tratta di una satirica, circolata senza il contesto necessario alla sua comprensione e per questo fuorviante.Comericostruito diversi siti di fact-checking (qui, qui e qui), la notizia inventata è stata pubblicata originariamente lo scorso 19 marzo da World News Daily Report, sito che nelle proprio informazioni precisa di produrre contenuti satirici e fittizi. L'articolo proviene da Facta.

