Getafe-Real Madrid domenica H 21 00 | formazioni | quote | pronostici Blancos in emergenza ma determinati a vincere

La splendida partita giocata dai due centrali difensivi di riserva, Nacho ed Eder Militao, contro il Liverpool è forse il simbolo del momento del Real Madrid: con tanti cerotti e tante assenze, nel momento decisivo della stagione in Liga e in Champions League, i Blancos sanno ottenendo risultati straordinari. In pochi giorni hanno battuto il

Ultime Notizie dalla rete : Getafe Real DAZN 1 (canale 209 Sky Sport), Palinsesto dal 16 al 22 Aprile ...00 Liga: Betis - Valencia (replica) ore 14:00 Ligue 1: Lille - Montpellier (replica) ore 16:00 Serie A: Milan - Genoa (replica) ore 18:00 Liga: Getafe - Real Madrid (replica) ore 20:00 Freccette: ...

ROMA SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE.../ Missione compiuta per i giallorossi Negli ottavi, persero all'ultimo contro il Real Madrid (2 - 1, attenzione?) ma andarono al Bernabeu ... Entrambe fatali, contro Liverpool e Getafe, ma con un bilancio che dunque dal 2018 a oggi ci parla ...

El equipo se está entrenando El equipo está llevando a cabo en la Ciudad Real Madrid un nuevo entrenamiento de cara al encuentro de la jornada 33 de Liga, en el que se medirá al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez (domingo, 21:00 ...

Agenda del día: penúltimo entrenamiento antes de medirse al Getafe Viernes tranquilo en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas. El equipo dirigido por Zinedine Zidane se ejercitará a partir de las 11:00h de la mañana en la penúltima sesión de preparación antes del derbi ...

