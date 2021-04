Felicissima Sera, non solo risate: momenti di commozione per Pio e Amedeo (e padre) (Di venerdì 16 aprile 2021) Momento in stile C’è posta per te durante la prima puntata di ‘Felicissima Sera’, primo programma in prima Serata di Pio e Amedeo. Con Maria De Filippi prime ospite, trasformatasi nel corso dell’ospitata da intervistata a mattatrice assoluta poi, con la conduzione passatale in mano per un momento commovente (che non ci si sarebbe aspettato durante un programma dei due comici foggiani) in cui è stato tirato in ballo il padre di Amedeo, da sempre grande supporter della coppia artistica e “padre putativo” di Pio. Dopo una sorta di racconto della storia di Pio e Amedeo sin dalla culla, Maria De Filippi ha letto una lettera scritta dai due simpatici conduttori al padre di Amedeo. Un momento in cui si è ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 16 aprile 2021) Momento in stile C’è posta per te durante la prima puntata di ‘’, primo programma in primata di Pio e. Con Maria De Filippi prime ospite, trasformatasi nel corso dell’ospitata da intervistata a mattatrice assoluta poi, con la conduzione passatale in mano per un momento commovente (che non ci si sarebbe aspettato durante un programma dei due comici foggiani) in cui è stato tirato in ballo ildi, da sempre grande supporter della coppia artistica e “putativo” di Pio. Dopo una sorta di racconto della storia di Pio esin dalla culla, Maria De Filippi ha letto una lettera scritta dai due simpatici conduttori aldi. Un momento in cui si è ...

Advertising

QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 lo show di @piodantini e @amedeogrieco #FelicissimaSera Tra gli ospiti della pri… - Mariagi93219088 : *Pio e Amedeo che raccontano dello zoccolo* Domani su internet: 'GRAVE INCIDENTE PER PIO E AMEDEO A FELICISSIMA SER… - dul_acivo : Pio e Amedeo che chiamano il programma “felicissima sera”: Pio e Amedeo leggono una lettera per il papà di Amedeo… - martimessi9 : RT @anit_rap: Dimmi che c'è Maria De Filippi a #FelicissimaSera senza dirmi che c'è Maria De Filippi a Felicissima sera. - farfall50918702 : RT @MazeMalfoy: Io che non ero affatto pronta alla lettera di Pio e Amedeo in Felicissima Sera. #FelicissimaSera -

Ultime Notizie dalla rete : Felicissima Sera Pio e Amedeo, perchè le ciabatte a Diletta Leotta, Immobile e Pintus? ... televisione e web delle ciabatte 'griffate Pio e Amedeo' per lanciare il nuovo programma 'Felicissima sera'. Dopo il grande successo del programma "Emigratis", l'incursione al Festival di Sanremo e ...

Anche Insigne sfoggia le ciabatte di Pio e Amedeo C'è anche Lorenzo Insigne tra i tanti vip che hanno ricevuto in regalo le ciabatte con i volti stampati di Pio e Amedeo . Il duo comico ha debuttato in prima serata su Canale 5 con ' Felicissima sera ', show che andrà avanti per tre venerdì dopo il grande successo di 'Emigratis'. Il capitano del Napoli , in attesa del big match di domenica sera contro l'Inter, ha mostrato le ...

Chi è Cristina Garofalo, la modella moglie di Pio D’Antini e madre di Chiara Cristina Garofalo è la moglie di Pio D'Antini, membro del duo comico Pio e Amedeo, che da venerdì 16 aprile sarà in prima serata su Canale 5 con il nuovo show ‘Felicissima sera'. Pio D'Antini ha una b ...

Felicissima Sera, Maria De Filippi parla del matrimonio con Costanzo e fa una rivelazione... Maria De Filippi ospite di Felicissima Sera di Pio e Amedeo parla di animali, del matrimonio con Costanzo e rivela... Ecco il video Mediaset ...

... televisione e web delle ciabatte 'griffate Pio e Amedeo' per lanciare il nuovo programma ''. Dopo il grande successo del programma "Emigratis", l'incursione al Festival di Sanremo e ...C'è anche Lorenzo Insigne tra i tanti vip che hanno ricevuto in regalo le ciabatte con i volti stampati di Pio e Amedeo . Il duo comico ha debuttato in prima serata su Canale 5 con '', show che andrà avanti per tre venerdì dopo il grande successo di 'Emigratis'. Il capitano del Napoli , in attesa del big match di domenicacontro l'Inter, ha mostrato le ...Cristina Garofalo è la moglie di Pio D'Antini, membro del duo comico Pio e Amedeo, che da venerdì 16 aprile sarà in prima serata su Canale 5 con il nuovo show ‘Felicissima sera'. Pio D'Antini ha una b ...Maria De Filippi ospite di Felicissima Sera di Pio e Amedeo parla di animali, del matrimonio con Costanzo e rivela... Ecco il video Mediaset ...