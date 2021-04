DAZN regala un mese di abbonamento: ecco come ottenerlo (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo il blackout dello scorso weekend, DAZN ha deciso di scusarsi regalando un mese di abbonamento. ecco come ottenerlo Inter-Cagliari e Verona-Lazio continuamente in buffering, con blocchi continui e impossibilità di seguire le partite: il weekend nero di DAZN ha portato a problemi in tutta Italia, apparentemente a causa di problemi con la società Comcast. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo il blackout dello scorso weekend,ha deciso di scusarsindo undiInter-Cagliari e Verona-Lazio continuamente in buffering, con blocchi continui e impossibilità di seguire le partite: il weekend nero diha portato a problemi in tutta Italia, apparentemente a causa di problemi con la società Comcast. L'articolo proviene da Inews.it.

