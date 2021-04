Covid, l’ordinanza di Speranza: come cambiano i colori delle regioni (Di venerdì 16 aprile 2021) Prevista oggi la nuova ordinanza di Speranza che decreterà i cambi di colore delle regioni. (Instagram)Oggi il ministro della Salute Roberto Speranza pubblicherà la nuova ordinanza che porterà ai cambi di colore delle regioni italiane a partire da lunedì 19 aprile. 11 regioni avrebbero già i numeri per passare in zona gialla, ma solo il monitoraggio di oggi sarà in grado di fornire ulteriori dettagli. Leggi anche -> Governo Draghi, sondaggi preoccupanti: crolla la fiducia degli italiani Le regioni che potrebbero cambiare colore C’è grande attesa per il monitoraggio dell’Iss (Istituto Superiore della Sanità). Il ministro della Salute Roberto Speranza, infatti, solo dopo i dati di oggi, venerdì 16 aprile, pubblicherà ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 aprile 2021) Prevista oggi la nuova ordinanza diche decreterà i cambi di colore. (Instagram)Oggi il ministro della Salute Robertopubblicherà la nuova ordinanza che porterà ai cambi di coloreitaliane a partire da lunedì 19 aprile. 11avrebbero già i numeri per passare in zona gialla, ma solo il monitoraggio di oggi sarà in grado di fornire ulteriori dettagli. Leggi anche -> Governo Draghi, sondaggi preoccupanti: crolla la fiducia degli italiani Leche potrebbero cambiare colore C’è grande attesa per il monitoraggio dell’Iss (Istituto Superiore della Sanità). Il ministro della Salute Roberto, infatti, solo dopo i dati di oggi, venerdì 16 aprile, pubblicherà ...

