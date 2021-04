Centinaia di 30enni in fila in Lettonia per AstraZeneca (Di venerdì 16 aprile 2021) Centinaia di persone sulla trentina si sono presentate a Riga per ricevere il vaccino AstraZeneca offerto a chiunque lo voglia dopo che molte persone anziane lo hanno rifiutato. Lo riporta l'agenzia ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021)di persone sulla trentina si sono presentate a Riga per ricevere il vaccinoofferto a chiunque lo voglia dopo che molte persone anziane lo hanno rifiutato. Lo riporta l'agenzia ...

Advertising

giornaleradiofm : Centinaia di 30enni in fila in Lettonia per AstraZeneca: (ANSA) - ROMA, 16 APR - Centinaia di persone sulla trentin… - maxbasello : Lettonia:?a Riga centinaia di 30enni in coda per fare il vaccino AstraZeneca (rifiutato dagli anziati). Largo ai giovani! - iconanews : Centinaia di 30enni in fila in Lettonia per AstraZeneca - Trentordici1 : @sunrisesrose @Cartabellotta Se mi sarà possibile, anche a costo di pagarlo centinaia di euro, rinuncio ad AZ e att… -

Ultime Notizie dalla rete : Centinaia 30enni Centinaia di 30enni in fila in Lettonia per AstraZeneca Centinaia di persone sulla trentina si sono presentate a Riga per ricevere il vaccino AstraZeneca offerto a chiunque lo voglia dopo che molte persone anziane lo hanno rifiutato. Lo riporta l'agenzia ...

Scontro sulle isole Covid free. Bonaccini: "No a privilegiati" ... la realtà più grande dell'arcipelago Toscano, e varie centinaia nelle restanti sei, tra cui il ... mentre "fare località Covid free vuol dire che tu vai a vaccinare 20enni e 30enni", ha concluso Zaia. ...

Centinaia di 30enni in fila in Lettonia per AstraZeneca Centinaia di persone sulla trentina si sono presentate a Riga per ricevere il vaccino AstraZeneca offerto a chiunque lo voglia dopo che molte persone anziane lo hanno rifiutato. Lo riporta l'agenzia R ...

Basilicata. Viaggio nei retroscena di Tempa Rossa: “accetta le mie condizioni o non lavori” A chi serve il petrolio in Basilicata? Nella mescolanza tra interessi imprenditoriali e interferenza della politica nel sistema delle assunzioni e degli appalti, a farne le spese sono i lavoratori e i ...

di persone sulla trentina si sono presentate a Riga per ricevere il vaccino AstraZeneca offerto a chiunque lo voglia dopo che molte persone anziane lo hanno rifiutato. Lo riporta l'agenzia ...... la realtà più grande dell'arcipelago Toscano, e varienelle restanti sei, tra cui il ... mentre "fare località Covid free vuol dire che tu vai a vaccinare 20enni e", ha concluso Zaia. ...Centinaia di persone sulla trentina si sono presentate a Riga per ricevere il vaccino AstraZeneca offerto a chiunque lo voglia dopo che molte persone anziane lo hanno rifiutato. Lo riporta l'agenzia R ...A chi serve il petrolio in Basilicata? Nella mescolanza tra interessi imprenditoriali e interferenza della politica nel sistema delle assunzioni e degli appalti, a farne le spese sono i lavoratori e i ...