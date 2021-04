Call of Duty: Warzone, i cheater non hanno paura dei ban e con i visori notturni prendono in giro Activision (Di venerdì 16 aprile 2021) Siamo abituati a vedere i giocatori di Call of Duty: Warzone utilizzare aimbot e wallhack per vincere. Ora, stanno anche usando occhiali per la visione notturna per nessun motivo reale se non per mettersi in mostra. Gli occhiali per la visione notturna sono un oggetto che non è ufficialmente in Warzone. È nello sparatutto di Infinity Ward del 2019 Modern Warfare, il gioco su cui è costruito Warzone. Potreste ricordare gli occhiali per la visione notturna nella missione della campagna Clean House, ma vengono utilizzati anche durante le mappe multiplayer notturne. Questa settimana, lo streamer di Warzone Stephen "Yungstaz" Galloway ha caricato una clip su Twitter che mostrava un cheater che effettuava il ping automatico di tutti nella hall e aveva gli occhiali per la ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 aprile 2021) Siamo abituati a vedere i giocatori diofutilizzare aimbot e wallhack per vincere. Ora, stanno anche usando occhiali per la visione notturna per nessun motivo reale se non per mettersi in mostra. Gli occhiali per la visione notturna sono un oggetto che non è ufficialmente in. È nello sparatutto di Infinity Ward del 2019 Modern Warfare, il gioco su cui è costruito. Potreste ricordare gli occhiali per la visione notturna nella missione della campagna Clean House, ma vengono utilizzati anche durante le mappe multiplayer notturne. Questa settimana, lo streamer diStephen "Yungstaz" Galloway ha caricato una clip su Twitter che mostrava unche effettuava il ping automatico di tutti nella hall e aveva gli occhiali per la ...

Advertising

Eurogamer_it : I visori notturni dei cheater di #CODWarzone sono una sfida ad Activision. - Zippo88lrr : @koiyvcss @rprat75 @SofiSofya4 Bah guarda che 1) mangia solo yogurt 2) non sa cucinare 3) gioca tutto il giorno… - MARKYONGMAID : cosa avrei dovuto fare questa mattina: studiare, cos'ho fatto: giocare a call of duty - misteruplay2016 : Call of Duty: Warzone invaso da giocatori-zombie! - Eurogamer_it : I giocatori di #CallOfDutyWarzone ora si trasformano in zombie. -

Ultime Notizie dalla rete : Call Duty Call of Duty Warzone: aggiunta la pistola Sykov, come sbloccarla gratis Tra circa una settimana gli appassionati di Call of Duty Warzone potranno dare il benvenuto all'attesissima Stagione 3 che, secondo quanto dichiarato dagli sviluppo, promette tante novità. La più importante riguarda la mappa di gioco, secondo ...

Call of Duty: Warzone invaso da giocatori - zombie! Ora la mappa Verdansk di Call of Duty Warzone è stata ufficialmente invasa dagli zombie: in poco tempo i livelli di contaminazione nel gioco sono arrivati al 100% ed ora i giocatori corrono il rischio di trasformarsi in ...

Call of Duty: Warzone, i cheater non hanno paura dei ban e con i visori notturni prendono in giro Activision Call of Duty: Warzone e la sfida dei cheater ad Activision: i giocatori disonesti stanno usando visori notturni per dimostrare di non avere paura dei ban.

Call of Duty: Warzone invaso da giocatori-zombie! Ora la mappa Verdansk di Call of Duty Warzone è stata ufficialmente invasa dagli zombie: in poco tempo i livelli di contaminazione nel gioco sono arrivati al 100% ed ora i giocatori corrono il rischio ...

Tra circa una settimana gli appassionati diofWarzone potranno dare il benvenuto all'attesissima Stagione 3 che, secondo quanto dichiarato dagli sviluppo, promette tante novità. La più importante riguarda la mappa di gioco, secondo ...Ora la mappa Verdansk diofWarzone è stata ufficialmente invasa dagli zombie: in poco tempo i livelli di contaminazione nel gioco sono arrivati al 100% ed ora i giocatori corrono il rischio di trasformarsi in ...Call of Duty: Warzone e la sfida dei cheater ad Activision: i giocatori disonesti stanno usando visori notturni per dimostrare di non avere paura dei ban.Ora la mappa Verdansk di Call of Duty Warzone è stata ufficialmente invasa dagli zombie: in poco tempo i livelli di contaminazione nel gioco sono arrivati al 100% ed ora i giocatori corrono il rischio ...