Bruno Arpaia racconta Luis Sepúlveda, tra amicizia e passioni (Di venerdì 16 aprile 2021) “Amico mio, tutta questa amicizia che non vuole sentirsi orfana accompagnerà per sempre le persone che ami. Qualunque cosa succede”. Queste le parole di José Manuel Fajardo rivolte a Luis Sepúlveda sul gruppo whatsapp creato dalla moglie Carmen con tutti gli amici sparsi per il mondo per stargli vicino emotivamente durante gli ultimi giorni. A raccontare gli attimi concitati prima di capire che non si sarebbe più svegliato è Bruno Arpaia, scrittore, giornalista e traduttore, nel suo volume “Luis Sepúlveda. Il ribelle, il sognatore”, pubblicato da Guanda, che oggi ha raccontato la potenza dello scrittore e la grandezza dell’uomo anche su Radio Rai 3, a un anno dalla morte. IL 16 APRILE 2020 Sepúlveda è stato il primo ... Leggi su formiche (Di venerdì 16 aprile 2021) “Amico mio, tutta questache non vuole sentirsi orfana accompagnerà per sempre le persone che ami. Qualunque cosa succede”. Queste le parole di José Manuel Fajardo rivolte asul gruppo whatsapp creato dalla moglie Carmen con tutti gli amici sparsi per il mondo per stargli vicino emotivamente durante gli ultimi giorni. Are gli attimi concitati prima di capire che non si sarebbe più svegliato è, scrittore, giornalista e traduttore, nel suo volume “. Il ribelle, il sognatore”, pubblicato da Guanda, che oggi hato la potenza dello scrittore e la grandezza dell’uomo anche su Radio Rai 3, a un anno dalla morte. IL 16 APRILE 2020è stato il primo ...

