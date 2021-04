Beatles – Bob Dylan provocò il primo sballo della band

(Di venerdì 16 aprile 2021) Paul McCartney ha deciso di raccontare la prima volta in cui isi sono “sballati”. McCartney rivela che il fautore delè stato niente meno che Bob. McCartney, in un’intervista rilasciata ad Uncut, ha affermato: “Non sono sicuro che Bob sia molto contento che ve lo racconti, ma così sia”.: cosa ha raccontato Paul McCartney? La carriera degli artisti è piena di curiosità inedite che tutti non vedono l’ora di ascoltare. L’ultimo artista a raccontare una storia curiosa è stato Paul McCartney. McCartney, nel corso di un’intervista rilasciata ad Uncut, ha raccontato quando isi sono “sballati” per la prima volta. Il cantante britannico rivela che è stato nientemeno che Boba ...

stato nientemeno cheDylan a far scoprire l'erba aie a far fumare a Paul McCartney e compagni la loro prima canna nel 1964. A rivelarlo è stato lo stesso Macca parlando alla rivista Uncut , che per il numero ...Ad esempio The Freewheelin'Dylan , storico album del 1963 del Menestrello. Se ne possiedi una ... Se hai una copia di Thedel 1968 (il celebre White Album), devi fare attenzione al numero ...Parlando alla rivista Uncut, il cantante britannico ha ricordato un aneddoto legato al leggendario artista che il mese prossimo compirà 80 anni. «Dopo aver fatto un tiro, Ringo pensava che il soffitto ...Non si tratta di una storia qualunque, bensì della cronaca della prima volta in cui i Beatles si sono "sballati". Indovinate un po' chi ...