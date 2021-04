Achille Lauro spiazza i fan: “Vorrei fermarmi e sparire come Mina” (Di venerdì 16 aprile 2021) Achille Lauro lancia il suo terzo album e spiazza i fan: “Vorrei sparire come Mina e lasciare la musica”. (Instagram)Negli ultimi anni Achille Lauro è diventato un’icona di stile, musica e persino un idolo per le nuove generazioni. Eccentrico, esagerato, genuino, naturale, lancia oggi il suo terzo album dal semplice titolo “Lauro” e spiazza i fan con una notizia inaspettata: “Vorrei fermarmi e sparire come Mina”. Leggi anche -> Ornella Vanoni contro Miguel Bosé: “Negazionista folle” Achille Lauro: “Vorrei fermarmi e fare ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 aprile 2021)lancia il suo terzo album ei fan: “e lasciare la musica”. (Instagram)Negli ultimi anniè diventato un’icona di stile, musica e persino un idolo per le nuove generazioni. Eccentrico, esagerato, genuino, naturale, lancia oggi il suo terzo album dal semplice titolo “” ei fan con una notizia inaspettata: “”. Leggi anche -> Ornella Vanoni contro Miguel Bosé: “Negazionista folle”: “e fare ...

Advertising

VanityFairIt : Dalla visione cinica dell'amore alla voglia di provocare; dai sogni che ha realizzato ai diritti delle minoranze: A… - RaiNews : La nuova puntata del nostro settimanale di cultura e spettacolo, Tuttifrutti #Gomorra @RaiTre #Pinocchio #Oscars… - _DAGOSPIA_ : ACHILLE LAURO: RENATO ZERO MI DÀ DEL CLOWN? SUL MIO CONTO TANTE STRONZATE - DomaniLuminosi : In occasione dell’uscita del nuovo disco di Achille Lauro ripenso al fatto che nel 2019 ho regalato a una persona u… - RSD_studiodelta : RSDNEWS: Achille Lauro e il paragone con Renato Zero: “Abbiamo identità distinte” -

Ultime Notizie dalla rete : Achille Lauro Lauro, Achille Lauro: testo, audio e significato della canzone Lauro , brano incluso nel nuovo disco di Achille Lauro , fa parte delle scelte in streaming su Spotify di New Music Friday. Il pezzo è stato scritto da Achille Lauro, Frenetik, Orang3, Gow Tribe, MEGHA & Simon P. LAURO, title track dell'...

Achille Lauro una furia contro Antonio Ricci. 'Dovrebbe anzitutto ...' Achille Lauro è stato un grande protagonista della settantunesima edizione del Festival di Sanremo nel corso delle cui serate ha portato in scena diversi 'Quadri' che hanno diviso l'opinione pubblica. ...

Assunzioni ad Amazon, è polemica Fonzo-De Grandis E’ polemica a Novara dopo il post su Facebook del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Ivan De Grandis che, a proposito della prossima apertura del centro logistico di Amazon nell’area di Agognat ...

Lauro, Achille Lauro: testo, audio e significato della canzone Achille Lauro, Lauro: il testo e significato della canzone, ascolta il brano, di cosa parla il pezzo estratto dall'album "Lauro" ...

, brano incluso nel nuovo disco di, fa parte delle scelte in streaming su Spotify di New Music Friday. Il pezzo è stato scritto da, Frenetik, Orang3, Gow Tribe, MEGHA & Simon P., title track dell'...è stato un grande protagonista della settantunesima edizione del Festival di Sanremo nel corso delle cui serate ha portato in scena diversi 'Quadri' che hanno diviso l'opinione pubblica. ...E’ polemica a Novara dopo il post su Facebook del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Ivan De Grandis che, a proposito della prossima apertura del centro logistico di Amazon nell’area di Agognat ...Achille Lauro, Lauro: il testo e significato della canzone, ascolta il brano, di cosa parla il pezzo estratto dall'album "Lauro" ...