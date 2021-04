Vaccini, le autorità americane rinviano la decisione su Johnson & Johnson (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ha deciso di rinviare – almeno di una settimana secondo la stampa americana – la decisione sulla ripresa delle vaccinazioni con il Johnson & Johnson dopo lo stop cautelativo di martedì delle autorità regolatorie americane in seguito ai rari casi di trombosi su sei donne. Una posizione che si pone in contrasto con quella espressa dagli scienziati della FDA che avevano sostenuto che i rischi si sarebbero potuti mitigare con opportuni avvertimenti. I membri del gruppo del CDC chiamati a decidere, infatti, hanno dichiarato ieri che sono necessarie ulteriori analisi sui rischi, la causa e la frequenza dei coaguli, identificati in sei dei 7,5 milioni di persone che hanno ricevuto il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ha deciso di rinviare – almeno di una settimana secondo la stampa americana – lasulla ripresa delle vaccinazioni con ildopo lo stop cautelativo di martedì delleregolatoriein seguito ai rari casi di trombosi su sei donne. Una posizione che si pone in contrasto con quella espressa dagli scienziati della FDA che avevano sostenuto che i rischi si sarebbero potuti mitigare con opportuni avvertimenti. I membri del gruppo del CDC chiamati a decidere, infatti, hanno dichiarato ieri che sono necessarie ulteriori analisi sui rischi, la causa e la frequenza dei coaguli, identificati in sei dei 7,5 milioni di persone che hanno ricevuto il ...

