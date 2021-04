Ultime Notizie Roma del 15-04-2021 ore 18:10 (Di giovedì 15 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora in apertura il 27 dicembre 2020 al 26 marzo 2021 sono pervenute 46237 segnalazioni di sospette reazioni avverse su un totale di 9 milioni 68349 dosi di vaccino anti covid somministrate 510 ogni 100mila dosi di cui il 92,7% riferite alle 20 non gravi le segnalazioni in più mi sono alzato il volume 1% del totale con un tasso di 36 eventi gravi ogni 100 mila dosi indipendentemente dal tipo di vaccino dalla dose Prima o seconda e dal possibile ruolo causale della vaccinazione lo segnala l’iPhone il rapporto di farmacovigilanza sui vaccini intanto l’agenzia sanitaria statunitense chiede altri dati e rinvia la decisione sulle vaccinazioni con il Johnson & Johnson dopo lo stop di ieri per i casi ditu sei donna Cambiamo argomento clima Nel 2020 il taglio delle ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora in apertura il 27 dicembre 2020 al 26 marzosono pervenute 46237 segnalazioni di sospette reazioni avverse su un totale di 9 milioni 68349 dosi di vaccino anti covid somministrate 510 ogni 100mila dosi di cui il 92,7% riferite alle 20 non gravi le segnalazioni in più mi sono alzato il volume 1% del totale con un tasso di 36 eventi gravi ogni 100 mila dosi indipendentemente dal tipo di vaccino dalla dose Prima o seconda e dal possibile ruolo causale della vaccinazione lo segnala l’iPhone il rapporto di farmacovigilanza sui vaccini intanto l’agenzia sanitaria statunitense chiede altri dati e rinvia la decisione sulle vaccinazioni con il Johnson & Johnson dopo lo stop di ieri per i casi ditu sei donna Cambiamo argomento clima Nel 2020 il taglio delle ...

Giulio Regeni, l'appello dei genitori: 'Aiutateci a fare giustizia, garantiremo la segretezza dell'identità' I genitori di 'con rinnovata e consapevole speranza' chiedono 'a tutti quelli che hanno notizie o ricordi utili di farsi avanti e parlare'. 'Noi garantiremo la sicurezza e la segretezza dell'identità di chiunque ci contatterà, così come abbiamo fatto finora. Ancora una volta vi chiediamo:...

“La sua revisione è in scadenza”: in arrivo un’altra ondata di sms-truffa Continua la pioggia di messaggi contenenti un pericoloso link. Dopo la richiesta di ritirare un pacco, quella di una fantomatica revisione in scadenza ...

Ancora 380 morti per il Covid, tasso di positività al 5,3% ma calano i ricoveri In Italia ci sono 16.974 nuovi casi di coronavirus a fronte di 319.633 tamponi effettuati. Gli attualmente positivi sono 510.023 (-4.637 rispetto a ieri).

