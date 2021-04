Tutto un canale per festeggiare i 10 anni del Trono di Spade (Di giovedì 15 aprile 2021) Da domani Sky dedica un canale al Trono di Spade Il Tempo, pagina 25. Debuttava dieci anni fa su Hbo il primo episodio di una serie che avrebbe in pochissimi anni segnato un prima e un dopo nel mondo della serialità: Il Trono di Spade, dal ciclo Cronache del ghiaccio e del fuoco, l’amatissima saga di George R. R Martin. Per il decimo anniversario della serie dei record, dal 16 al 23 aprile Sky propone un canale interamente dedicato alla saga (canale 111), Sky Atlantic Maratone – Il Trono di Spade: The Iron anniversary: tutte le 8 stagioni per un indimenticabile viaggio lungo 73 episodi arricchito da interviste inedite realizzate proprio per ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 15 aprile 2021) Da domani Sky dedica unaldiIl Tempo, pagina 25. Debuttava diecifa su Hbo il primo episodio di una serie che avrebbe in pochissimisegnato un prima e un dopo nel mondo della serialità: Ildi, dal ciclo Cronache del ghiaccio e del fuoco, l’amatissima saga di George R. R Martin. Per il decimoversario della serie dei record, dal 16 al 23 aprile Sky propone uninteramente dedicato alla saga (111), Sky Atlantic Maratone – Ildi: The Ironversary: tutte le 8 stagioni per un indimenticabile viaggio lungo 73 episodi arricchito da interviste inedite realizzate proprio per ...

