Tg Lazio | edizione del 15 aprile 2021

Sui vaccini non si possono fare graduatorie "o si rischia di creare un danno alla campagna di vaccinazione". Lo ha detto l'assessore alla Sanita' della Regione, Alessio D'Amato, spiegando di essere rimasto "perplesso" per le dichiarazioni della presidente della commissione Ue, "che ha dato più valore ai vaccini del tipo mRna rispetto al quelli a vettore virale. Non so se abbia ragione, questo ce lo deve dire la comunità scientifica". D'Amato ha inoltre smentito la sospensione della somministrazione del vaccino Astrazeneca. "E' una fake news" ha detto. ROMA, REGIONE PRONTA A RIATTIVARE LINEA CENTOCELLE-GIARDINETTI

Ultime Notizie dalla rete : Lazio edizione eSerieD: 16 - 18 aprile a Gallipoli ... 'È grande la soddisfazione per aver condotto in porto anche la seconda edizione di un campionato, ...l'eFemminile in pieno svolgimento e abbiamo inaugurato da pochi giorni i campionati eSerieE di Lazio,...

Alla Biblioteca Civica di Cuneo l'ultima tappa di Incipit Offresi ... giovedì 29 aprile, la diretta streaming di Incipit Offresi, la sesta edizione del primo talent ... con qualche tappa "extraterritoriale" in Lombardia, nel Lazio e in Liguria. L'obiettivo non e quello ...

Dazn mantiene le promesse: mese gratuito per gli abbonati. Le info per attivarlo Dazn ha ufficializzato un mese gratis per gli abbonati che hanno riscontrato problemi nella visione delle gare di domenica 11 aprile, tra le quali Inter-Cagliari (ore 12.30) ed Hellas Verona - Lazio ( ...

Serie A nella bufera, Juventus e Inter chiedono le dimissioni del presidente Guai in vista per il presidente della Lega Serie A, Dal Pino: sono sette le società, tra cui Juventus e Inter, che vogliono le sue dimissioni ...

