Sicilia | Taobuk | ' La metamorfosi di Europa' | a giugno la seconda Conferenza di Messina 3

(Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) - Come dichiara in una nota il Rettore dell'Università diSalvatore Cuzzocrea: "Le sinergie, con un evento culturale molto atteso e di grande prestigio per il nostro territorio, sono aumentate, dopo il successo dello scorso anno anche nell'edizione 2021. IlFestival ha organizzato momenti di riflessione molto importanti a livello internazionale a cui il nostro Ateneo saprà dare il contributo. A questo si aggiunge la possibilità di tirocinio o presenza dei nostri studenti alle iniziative del Festival. Un'opportunità per entrare in contatto con Premi Nobel e grandi scrittori, oltre che grandi artisti che saranno nel nostro territorio. Crediamo molto nell'apporto che tutta la Comunità Accademica è in grado di dare e di ricevere da eventi così significativi. E l'edizione 2021, caratterizzata dallo sforzo organizzativo notevole ...

...una volta conferma il suo fattivo sostegno al territorio - che potranno essere potenziate e valorizzate mediante l'intervento della Fondazione Taormina Arte. Taormina Film Festival e...... capogruppo di Fratelli d'Italia all'Ars - che potranno essere potenziate e valorizzate mediante l'intervento della Fondazione Taormina Arte. Taormina Film Festival eFestival sono i ...(Adnkronos) - Come dichiara in una nota il Rettore dell'Università di Messina Salvatore Cuzzocrea: "Le sinergie, con un evento culturale molto atteso e di grande prestigio per il nostro territorio, so ...(ANSA) - PALERMO, 15 APR - Nelle ore in cui il governo progetta la ripartenza del Paese, dopo i mesi di chiusura per la pandemia, un segnale per la ripresa degli eventi culturali arriva da Taobuk Fest ...